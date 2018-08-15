МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали к закрытию только ГДР ВТБ и TCS, а "Система" закрылась на том же уровне, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,77%, до 6,32 доллара, "Лукойла" — на 3,34%, до 64,74 доллара, "Новатэка" — на 3,25%, до 151,8 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,92%, до 4,14 доллара, "Газпром нефти" — на 1,8%, до 24,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 2,02%, до 16,23 доллара, НЛМК — на 2,11%, до 22,7 доллара, "Северстали" — на 2,79%, до 15 долларов.

Бумаги ВТБ выросли в цене на 0,08%, до 1,33 доллара, Сбербанка — подешевели на 4,51%, до 11,33 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,45%, до 18,4 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли в цене 0,77%, до отметки в 14,88 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 1,76%, до 4,47 доллара, АФК "Система" — остались без изменения на уровне предыдущего закрытия в 2,5 доллара.