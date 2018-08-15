АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Турецкая лира подорожала на 16% по отношению к доллару США после рекордного падения в начале этой недели, в среду она укрепилась на уровне 6 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.

По мнению экспертов, укреплению турецкой нацвалюты способствовал благоприятный внешний фон, в частности, сообщение о намерении Катара напрямую инвестировать в Турцию 15 миллиардов долларов.

Курс турецкой лиры достиг в понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.

Во вторник лира отыграла часть потерь. Курс доллара опустился к лире на 7%.

Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США листовой табак в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров. В соответствии с изменениями, размер ввозных пошлин увеличен вдвое.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".