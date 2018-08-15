МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду растеряла большую часть возвращенных накануне позиций относительно доллара и евро, не найдя для себя факторов поддержки в условиях роста американской валюты на мировом рынке и значительного снижения котировок нефти, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.35 мск среды рос на 1,16 рубля, до 67,5 рубля, курс евро — на 1,26 рубля, до 76,54 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевел при этом на 2,5%, до 70,67 доллара за баррель.

ДАВЛЕНИЕ НА РУБЛЬ

Во вторник российская валюта, поддерживаемая стабилизацией ситуации на развивающихся рынках, в первую очередь в Турции, ростом цен на нефть и приостановкой покупки валюты ЦБ РФ для Минфина, укрепилась против доллара на 1,5 рубля, против евро — на 2 рубля. В среду рубль начал торги незначительными изменениями, но постепенно терял набранные позиции относительно основных валют, усиливая снижение с появлением новых негативных новостей, не находя полноценного сопротивления ослаблению курса.

"Рубль идет в фарватере других валют развивающихся рынков, падение которых последнее время возглавляет турецкая лира. Но если у Турции одна из самых больших проблем — это большой долг, то на российский рынок давит, прежде всего, санкционная тематика. И по мере приближения промежуточных выборов в США давление на рубль будет только усиливаться", — сказал в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

На развивающихся рынках, к которым относится и Россия, в центре внимания остается развитие финансового кризиса в Турции, что задает тон рынкам всего сегмента. Однако турецкая лира, которая за последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, продолжила в среду свое коррекционное восстановление, прибавив в паре с долларом 5%.

Другие же валюты развивающихся рынков демонстрировали отрицательную динамику. Если к середине дня основные валюты развивающихся рынков торговались вблизи нулевых отметок, то к концу рабочего дня доллар демонстрировал уверенное укрепление в парах со всеми валютами развивающихся рынков, за исключением турецкой валюты, говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Несмотря на то, что турецкая лира продолжает динамично восстанавливаться, другие развивающиеся валюты возобновили снижение. Этому способствует усилившийся рост доллара, который угрожает развивающимся странам проблемами с обслуживанием внешнего долга и дефицита платежного баланса, которые схожи с теми, что привели к кризису в Турции", — считает эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Все дело в ликвидности доллара, сказал РИА Новости главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. "Доллар является глобальной валютой, и Федеральная резервная система США увеличивает стоимость этих денег повышением ставок и количественным ужесточением. Все движения рубля — это просто отражения укрепления или ослабления доллара, а также цен на нефть (хотя на цены на нефть также влияет ситуация с долларом, конечно)", — сказал он.

Дополнительный негатив российской валюте в среду принесла нефть, которая упала к 70 долларам за баррель после выхода данных о коммерческих запасах нефти в США. За неделю, завершившуюся 10 августа, эти запасы неожиданно увеличились на 6,8 миллиона баррелей, или на 1,7%, до 414,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, напротив, снижения запасов на 2,5 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 404,9 миллиона баррелей.

Тем не менее, данный фактор был уже не столь заметен для рубля в свете глобальных распродаж валют развивающихся рынков, отмечает Кравченко. Но если нефть сможет пробить отметку в 70 долларов, то можно ожидать понижения до 65 долларов за баррель по Brent, полагает Верников.

Уже ближе к вечеру давление на рубль усилила информация о введении новых санкций США против российской компании "Профинет" и ее гендиректора Василия Колчанова из-за сотрудничества с Северной Кореей.

ПРОГНОЗ

В ближайшие дни нервозность на рынке сохранится, а курс доллара вряд ли вернется к отметке 65 рублей в краткосрочной перспективе, считает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Впрочем, в пятницу агентство Fitch может пересмотреть кредитный рейтинг РФ, который на текущий момент имеет "позитивный" прогноз", — добавил он.

Дальнейшая динамика российской валюты, вероятно, будет определяться главным образом фундаментальными факторами и общей склонностью инвесторов к риску, полагает аналитик компании "Велес Брокер" Елена Кожухова.

"Я не думаю, что мы видели конец укрепления доллара… Облегчение для рубля наступит в среднесрочной перспективе, когда ФРС США будет вынуждена вновь смягчить политику, и в долгосрочной перспективе, когда мир уйдет от долларового стандарта. В краткосрочной перспективе ситуация может стать значительно более волатильной, особенно если Китай сдастся в попытке сохранить минимальный уровень в 7 юаней против доллара", — считает Харди.