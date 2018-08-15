МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на негативном внешнем фоне и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов просел на 0,69%, до 2267,13 пункта, индекс РТС — на 2,43%, до 1055,24 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.31 мск рос на 91 копейку, до 67,25 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 76,28 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет при этом на 1,93% — до 71,06 доллара за баррель.

"В среду индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, а его долларовый аналог РТС из-за ослабшего рубля обвалился на 2,4%. Стоит отметить крайне негативный внешний фон. В частности, под вечер американский фондовый индекс S&P 500 терял 1,03%, а европейский STOXX 600 падал на 1,49%. Перегретые западные рынки оказались кумулятивно уязвимы к публикации слабых корпоративных отчетностей отдельными компаниями, слабой статистики по КНР, торговым войнам США и нестабильности финансовой системы в Турции", — отмечает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие Брокер".

"В фокусе у отечественных инвесторов весь день находилась падающая нефть. Накануне Американский институт нефти сообщил о росте американских запасов "черного золота", к тому же буровая активность в США также находится на рекордных уровнях, ну а продолжающийся глобальный рост доллара просто не оставляет нефтяным котировкам ни шанса", — добавляют аналитики компании "Алор Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА…

Акции "Мегафона" поднялись на 2,49% — до 639 рублей (в ходе сессии дорожали на 2,6%).

Ранее в среду компания сообщила, что она в рамках действующего кредитного соглашения привлекла 21 миллиард рублей в Альфа-банке на выкуп своих акций.

Во вторник после закрытия торгов на Московской бирже компания сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила выкуп "дочкой" "Мегафона" — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — до 20,8% акций материнской компании.

"Завершение программы выкупа акций "Мегафона" ожидается 22 августа, до этого момента бумаги фактически защищены от падения и ослабления курса национальной валюты, поскольку выкупная цена определена на уровне 9,75 доллара за акцию или GDR. После завершения выкупа не исключено снижение котировок до уровней установившихся в преддверии оферты", — говорит Нигматуллин.

Акции "Интер РАО" подорожали на 1,84%.

Как ранее в среду сообщила компания, чистая прибыль "Интер РАО" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 38,296 миллиарда рублей. Выручка компании выросла на 11,3%, до 460,746 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 59,384 миллиарда рублей, увеличившись на 23,5%.

Также среди лидеров роста – акции ПИКа (2,46%), "Фосагро" (1,89%), "Русгидро" (1,35%), "Газпром нефти" (0,58%), "Магнита" (0,53%), банка "Санкт-Петербург" (0,52%), "М.Видео" (0,3%).

К закрытию торгов акции "Аэрофлота" выросли на 0,14% — до 107,4 рубля, причем ранее в среду они подскакивали на 8% — до 115,75 рубля — после сообщения о выкупе у миноритариев 4,3% акций компании за 7,04 миллиарда рублей.

…И СНИЖЕНИЯ

К закрытию торгов акции "Лукойла" подешевели на 0,71%, префы "Транснефти" – на 0,68%, акции "Роснефти" – на 0,64%, также снизились бумаги "Башнефти" (префы – на 0,59%, обыкновенные акции – на 0,3%), префы "Татнефти" (-1,34%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,81%, обыкновенные акции – на 1,46%).

Также снизились бумаги Сбербанка (префы – на 1,24%, обыкновенные акции – 2,48%), акции ВТБ (-0,55%), акции Московской биржи (-1,96%), "Сафмара финансовых инвестиций" (-3,35%).

ГДР En+ подешевели на 1,34%, акции "Русала" — на 0,94%, "Распадской — на 3,07%, ММК — на 0,56%. Привилегированные акции "Мечела" упали в цене на 2,08%, обыкновенные — на 3,91%.

Также подешевели акции Polymetal — на 1,27%, "Полюса" — на 1,75% и "Алросы" — на 1,24%.

В лидерах снижения также оказались акции "Яндекса" (-2,74%), "Мосэнерго" (-2,59%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,52%), "Энел России" (-2,02%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На вечерней сессии ожидается ослабление рубля, а фьючерс на индекс Мосбиржи окажется под давлением внешнего фона, отмечает Нигматуллин.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов ускорили темпы падения, но держались выше ближайших поддержек, расположенных на 2245 и 1040 пунктах соответственно, отмечает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер". Их преодоление может спровоцировать новую волну продаж и увести долларовый индекс РТС к минимумам с августа прошлого года, считает аналитик. Индекс Мосбиржи, тем временем, расположен у минимумов с июля текущего года, добавляет она.

"Газпром нефть", Qiwi, "Мегафон" и ТМК представят финансовые результаты за второй квартал 2018 года по МСФО. В еврозоне будет опубликовано сальдо торгового баланса. В США обнародуют индекс деловои? активности в промышленности ФРБ Филадельфии, а также данные по первичным обращениям за пособием по безработице, количеству новостроек и выданных разрешении? на строительство", — также напоминают аналитики "Велес Капитала".