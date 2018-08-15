МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк устранил неполадки в работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн", из-за которых часть клиентов банка в среду вечером могла испытывать трудности в работе с приложением, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее в среду сотрудник колл-центра в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что банк проводил технические работы в системе с целью обновления приложения. По этой причине некоторые клиенты столкнулись с проблемой при входе в мобильное приложение.

"По техническим причинам некоторые клиенты могли столкнуться с трудностями при работе в "Сбербанк Онлайн". В настоящее время все неполадки устранены, системы банка работают в штатном режиме", — отметили в пресс-службе Сбербанка.

Сбербанк 16 июля сообщал, что часть клиентов Сбербанка в понедельник по техническим причинам могла испытывать трудности при входе в мобильное приложение и веб-версию системы "Сбербанк Онлайн".