МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Курс доллара к мировым валютам перешел к снижению вечером в среду на фоне того, как Катар объявил об инвестициях в размере 15 миллиардов долларов в экономику Турции, что слегка ослабило опасения инвесторов по поводу "заражения" еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.04 мск курс евро к доллару рос до 1,1349 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1345 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,63 иены за доллар со 111,16 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 96,71 пункта.

Курс турецкой лиры достиг в минувший понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что его страна инвестирует 15 миллиардов долларов в турецкую экономику, говорилось сегодня в заявлении пресс-службы Эрдогана. Как указывает агентство Рейтер, этот шаг был воспринят как позитивный для банковской системы Турции, что слегка успокоило инвесторов в том, что финансовый кризис не распространится на Европу.

Кроме того, кабмин Германии ранее в среду сообщил, что в рамках предстоящего госвизита турецкого президента в эту страну 28 сентября стороны договорились о подготовительной встрече министров финансов и экономики обеих стран.

"Финансовая помощь Катара, а также запланированные переговоры турецких и немецких чиновников, все это позитивные для евро факторы", — приводит агентство мнение старшего валютного трейдера в Tempus Consulting Хуана Переса (Juan Perez).