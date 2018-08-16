МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Европы в четверг растут, реагируя на побившие прогнозы данные торгового баланса еврозоны и новости об очередных переговорах США и Китая о взаимной торговле, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 14.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,62%, до 7544,46 пункта, французский CAC 40 на 0,58%, до 5336,37 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 12215,04 пункта.

Трейдеры отыгрывают неожиданно хорошую статистику зоны евро. Европейское статистическое агентство Евростат в четверг сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 22,5 миллиарда евро против 16,5 миллиарда евро в мае. При этом эксперты ждали повышения только до 18 миллиардов евро.

Кроме того, на рынках возросли надежды на ослабление глобального торгового конфликта, так как министерство коммерции Китая в четверг сообщило, что заместитель министра Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам.

Китай и США с февраля по июнь провели уже четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны даже опубликовали совместное заявление об укреплении торгово-экономического сотрудничества.

Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимные уступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.