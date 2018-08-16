МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Курс рубля несколько отступил от утренних максимумов против доллара и евро, но продолжает укрепляться к инвалютам на фоне нефти марки Brent по 71 доллар за баррель и коррекционно растущих котировок валют развивающихся стран, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск четверга снижался на 26 копеек, до 67,03 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 76,24 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 0,54%, до 71,14 доллара за баррель.

ПОПЫТКИ РОСТА

Ранее в четверг доллар максимально опускался до 66,55 рубля, потеряв 74 копейки к уровню предыдущего закрытия, евро – до 75,88 рубля, снизившись на 47 копеек, следует из данных торгов Московской биржи.

Рубль на торгах в четверг последовал за растущими ценами на мировом рынке нефти, отмечает Иван Марчена из Forex Club. Хорошим сигналом для него стала и некоторая стабилизация на развивающихся рынках, добавляет аналитик.

"Рубль потихоньку укрепляется, вновь уходя ниже 67 против доллара. Минфин уже четвертый день не совершает интервенции, что также оказывает некоторую поддержку российской валюте. В ближайшее время волатильность, скорее всего, будет оставаться высокой", — прокомментировала РИА Новости Дарья Желаннова из УК "Альфа-Капитал".

Аналитики "Сбербанка КИБ" также отмечают, что в целом на валютном рынке волатильность остается высокой. Валюты развивающихся рынков сегодня утром восстанавливаются на фоне слабеющего доллара, также указывают они.

"В среднесрочной перспективе настрой на рынках будет в большей степени определяться ситуацией не в Турции, а в Китае, откуда поступают неоднозначные новости. После опубликованных в КНР на этой неделе слабых макроэкономических данных положение еще больше осложнилось после выхода сегодня данных о первом снижении за квартал прибыли крупной высокотехнологической компании Tencent", — комментируют они.

"О беспокойстве в связи с перспективами Китая также свидетельствует то, что Управление денежного обращения Гонконга на этой неделе провело интервенции в объеме примерно 2 миллиарда долларов для поддержания гонконгского доллара, курс которого привязан к доллару США. В Индонезии вчера неожиданно было принято решение повысить ставку на 25 б. п., чтобы поддержать рупию", — также отмечают эксперты.

"Опасения замедления роста в экономике КНР также оказали давление на индекс промышленных металлов, который чувствительно реагирует на ситуацию в этой стране: вчера он упал на 4%, а нефть подешевела более чем на 2%", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики "Сбербанка КИБ" сомневаются, что паре EUR/USD удастся сохранить позитивный настрой и удержаться выше 1,1350. Пара USD/RUB при сравнительно благожелательном восприятии рисков может снизиться до 66,5 — на курс рубля сейчас позитивно влияет временный отказ ЦБ от покупки иностранной валюты.

В то же время позитивной новостью для валютного рынка экспертам представляется то, что до конца месяца Китай направит в США торговую делегацию для переговоров, которые станут первыми за два месяца. Они состоятся в преддверии установленного в США крайнего срока: 6 сентября Вашингтон должен объявить, будут ли повышены пошлины еще на 200 миллиардов импорта из Китая, напоминают они.

"Курс доллара США вернулся в диапазон 66-67 рублей, где вновь пытается консолидироваться. За него, по всей видимости, сегодня можно быть спокойным", — заключает Анастасия Соснова из компании "Фридом Финанс".