МОСКВА, 16 авг ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг заметно растут на фоне позитивной отчетности ряда компаний, а также в ожидании торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,4%, до 25515,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,74%, до 7831,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 2841,18 пункта.

Как стало известно ранее в четверг из сообщения министерства коммерции Китая, заместитель министра Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам после приглашения американской стороной. Он также проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

В итоге акции промышленных производителей стали торговаться в плюсе, бумаги Boeing росли на 3,47%, Caterpillar — на 2,36%.

"Рынки ищут факторы для изменения динамики после сильной распродажи в среду, таким фактором стало сообщение о возобновлении переговоров США и Китая. Любые надежды на новое соглашение успокаивают трейдеров, и рынок фокусируется на макростатистике и отчетности компаний", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного аналитика Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).

Так, на отчетности дорожают акции Cisco — на 4,41%. Компания сообщила об увеличении чистой прибыли по итогам 2016-17 фингода на 4,9%, до 12,7 миллиарда долларов. Акции Walmart дорожают на 10% после того, как ритейлер сообщил о росте сопоставимых продаж в США за второй квартал самыми быстрыми темпами за десятилетие.