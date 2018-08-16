МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером прекратила снижение на фоне некоторого удешевления доллара, при этом ранее в ходе торгов драгметалл упал в цене до минимума за 19 месяцев, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически снижалась на 0,1 доллара, или 0,01%, до 1184,8 доллара за тройскую унцию. В четверг показатель уже достигал уровня в 1167,1 доллара, что является минимальным значением с начала января 2017 года. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро снижалась на 1,46%, до 14,665 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 96,59 пункта. Днем ранее показатель достигал 96,98 пункта — максимума с конца июня прошлого года.

Удорожание американской валюты было вызвано опасениями вокруг Турции. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума – более 7 лир за доллар.

По мнению управляющего партнера брокерской компании Altavest Майкла Армбрустера (Michael Armbruster), которое приводит агентство Market Watch, подтолкнуть цены на золото к росту может продолжительный откат индекса доллара и ралли цен на другие металлы, такие как серебро и медь.

Ослабление доллара повышает стоимость торгуемого в американской валюте золота, увеличивая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.