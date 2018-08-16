МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг укрепляется благодаря возвращению спроса на рисковые активы, который поддерживается слабеющим долларом, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.46 мск четверга снижался на 36 копеек, до 66,93 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 76,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,51%, до 71,12 доллара за баррель.

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

В начале торгов в четверг доллар максимально опускался до 66,55 рубля, теряя 74 копейки к уровню предыдущего закрытия, евро — до 75,88 рубля, снижаясь на 47 копеек. В дальнейшем российская валюта оставалась в плюсе против основных валют, однако к вечеру повышение стало менее весомым.

Индекс доллара DXY вечером снижался на 0,1%, преимущественно за счет восстановления единой европейской валюты, прибавлявшей в паре с американской около 0,2%. Не поддержала в целом доллар и выходившая в течение дня американская макростатистика, рассказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Небольшое укрепление рубля эксперты объясняют ростом нефтяных цен и общим укреплением валют развивающихся рынков, в том числе турецкой лиры, которую поддержали обещания Катара инвестировать в экономику Турции 15 миллиардов долларов. Также, по мнению экспертов, поддерживает российскую валюту сохраняющаяся с четверга пауза в валютных интервенциях ЦБ РФ для Минфина.

"Сейчас ситуация на валютных рынках многих развивающихся стран вроде бы успокоилась, хотя сложно сказать, является ли это началом более долгосрочной стабилизации или же это лишь передышка перед более масштабной коррекцией. Положительным моментом, ограничивающим потенциальное давление на рынки развивающихся стран, является то, что за последние месяцы потоки глобальных портфельных инвестиций и так уже заметно уменьшились", — говорит экономист "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон.

По словам главного валютного стратега Julius Baer Давида Коля, российский рубль в неспокойное для валют развивающихся стран время относится к тем, которые находятся в лучшем положении: "Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, которым страна обязана высоким ценам на нефть, в какой-то степени ограждает рубль от негативного влияния глобального снижения предложения доллара США. Кроме того, у России невелики обязательства по обслуживанию внешнего долга и требования по внешнему финансированию".

"При этом рубль продолжает зависеть от текущих новостей, учитывая частые попытки введения санкций против российского бизнеса. Однако это скорее приведет к росту волатильности и вознаграждения за рублевые позиции, чем поставит под вопрос базовую стоимость российской валюты", — также сказал.

Цены на нефть остаются основным фактором, определяющим котировки рубля, поскольку их уровень оказывает большое влияние на общую макроэкономическую стабильность российской экономики в условиях санкций и оттока капитала, а также на ситуацию касательно внешнего долга. Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по российскому рублю, добавил он.

Для рубля продолжается полоса неуверенности из-за грядущего рассмотрения американского законопроекта о новых ограничениях для резидентов РФ. Эта идея давно влияет на рынок, но не теряет своей актуальности из-за возможных последствий, говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

ПРОГНОЗ

По мнению экспертов, в дальнейшем кроме приближающегося налогового периода фундаментальных причин для укрепления рубля нет. При этом если обычно эффект от налоговых выплат выражается в росте курса в диапазоне от 50 копеек до 1,5 рублей, то в текущей ситуации под воздействием негативного фона в виде возможных новых санкций максимальный эффект от налогового периода оценивается в виде роста курса скорее ближе к 50 копейкам. Тенденция же на укрепление рубля даст повод возобновить интервенции валютные интервенции.

ЦБ РФ с четверга не проводил закупки валюты для Минфина, но, если судить по официальным заявлениям регулятора, может вернуться к покупкам, чтобы реализовать весь запланированный объем, сказал Кочетков.

"Иными словами, стабилизация на рынке будет означать возвращение покупок, но в больших объемах. Поэтому мы не ждем значимого укрепления рубля, даже при стабилизации ситуации с валютами развивающихся стран", — заключил он.