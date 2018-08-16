МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам четверга вырос по индексу РТС более чем на 1% на укреплении рубля к основным инвалютам, при этом слегка снизившись по рублевому индексу Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,27%, до 2261,09 пункта, индекс РТС вырос на 1,07%, до 1066,51 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.09 мск снижался на 37 копеек, до 66,93 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 76,02 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,8%, до 71,3 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции ТМК выросли к закрытию торгов на 3,36%, а в течение дня подскакивали почти на 6% на новостях о возможном обратном выкупе. В первую половину торгового дня акции также отыгрывали хорошую отчетность по МСФО за первое полугодие.

Трубная металлургическая компания рассматривает возможность обратного выкупа акций, сообщил РИА Новости участник телефонной конференции ТМК для аналитиков со ссылкой на заместителя гендиректора компании по стратегии Владимира Шматовича.

"Акции ТМК на фоне публикации хороших финансовых показателей в ближайшей перспективе могут прибавить еще 1-1,5%", — полагает Иван Марчена из Forex Club.

ГДР En+ поднимались на 2,2% — до 300 рублей — после сообщения о том, что совет директоров En+ Group принципиально одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited с Кипра в российскую юрисдикцию. Компанию планируется перерегистрировать в одном из создаваемых специальных административных районов (САРов) РФ. К закрытию торгов бумаги En+ выросли на 1,02%.

"Газпром нефть" (+3,19%) хорошо отчиталась за первое полугодие по МСФО… Последние месяцы акции "Газпром нефти" смотрятся лучше рынка, просадки в них быстро выкупаются – на рынке заметно присутствие покупателя. По сравнительным показателям акции "Газпром нефти" – одни из самых дешёвых в российском нефтегазовом секторе, потенциал их роста сохраняется", — говорит старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Вечером позитива акциям компании добавило заявление заместителя генерального директора по экономике и финансам компании Алексея Янкевича о том, что "Газпром нефть" планирует увеличить объем промежуточных дивидендов по итогам первых девяти месяцев года.

Акции "Яндекса" к закрытию торгов поднялись на 1,55%.

"Яндекс" обсуждает с российскими ритейлерами и сотовыми операторами продажи своего нового смартфона, сообщили ранее в четверг РИА Новости ряд участников переговоров.

Обсуждение продажи первого смартфона с ритейлерами аналитики БКС оценили нейтрально. "Планы "Яндекса" выпустить собственный смартфон уже были известны, а маленький размер первой партии указывает на то, что это направление, скорее, экспериментальное с целью поддержки присутствия собственных сервисов на мобильном устройстве", — комментируют они.

Также в лидерах роста оказались акции ОВК (3,48%), "Аэрофлота" (2,89%), "Русгидро" (1,9%), обыкновенные акции "Мечела" (1,71%). Бумаги Сбербанка также выросли: префы – на 1,8%, обыкновенные акции – на 1,92%, а акции ВТБ – на 1,11%.

… И СНИЖЕНИЯ

"Отчётность "Мегафона" (-1,56%) за второй квартал по МСФО оказалась немного слабее ожиданий… "Мегафон" продолжает процесс делистинга с LSE, так что выход отчётности мог быть использован для продаж со стороны зарубежных инвесторов", — считает Ткачук.

Бумаги Qiwi к закрытию торгов упали на 13,3% на фоне публикации данных по МСФО за второй квартал.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во втором квартале 2018 года снизилась на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 872 миллиона рублей.

Лидерами снижения также выступили акции "Русснефти" (-3,75%), депозитарные расписки X5 Retail Group (-2,32%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,08%), ММК (-2,02%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции снизились на 1,23%, префы – на 1,78%), акции "Алросы" (-1,78%) "Уралкалия" (-1,68%) и депозитарные расписки "Ленты" (-1,66%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС – в коридоре 1015-1115 пунктов.

"Завтра ближе к завершению торгов рубль и индекс Московской биржи могут оказаться под давлением – на фоне возросших рисков перед выходными инвесторы предпочтут сократить позиции в рублёвых активах", — предполагает Ткачук.