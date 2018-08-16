МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в четверг закрыли торги в плюсе, в то время как инвесторы обратили внимание на договоренности США и КНР возобновить торговые переговоры, свидетельствуют итоги торгов.

По итогам четверга британский FTSE 100 вырос на 0,78%, до 7556,38 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 5349,02 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 12237,17 пункта.

Как стало известно ранее в четверг из сообщения министерства коммерции Китая, заместитель министра Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам после приглашения американской стороной. Он проведет переговоры с заместителем министра финансов США. Позднее источники Wall Street Journal сообщили, что торговые переговоры делегаций КНР и США запланированы на 22-23 августа.

Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение Вашингтона. Китайские пошлины должны вступить в силу 23 августа в 12.01 по пекинскому времени.

Дополнительным фактором роста стало также ослабление опасений трейдеров относительно развития турецкого банковского кризиса. Курс доллар к лире в среду торговался в минусе на 1,74%, на отметке в 5,82 лиры за доллар.

"Европейские акции осторожно движутся вверх, в то время как курс евро к доллару также укрепляется. Все это происходит на фоне того, что фокус смещается к корпоративным новостям и отчетностям, в то время как ранее основным фактором было удешевление лиры", — приводит агентство Market Watch мнение старшего рыночного аналитика City Index Фиону Чинкотту (Fiona Cincotta).