БРЮССЕЛЬ, 16 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Доля банковского сектора Турции в мировой финансовой системе слишком мала, чтобы возможные трудности в нем могли оказать глобальное влияние, сказал РИА Новости глава исследований в области экономики Raiffeisen Bank International Гюнтер Дойбер (Gunter Deuber).

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума — более 7 лир за доллар. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар. Лира укрепилась в среду на 16% после сообщения о том, что Катар намерен инвестировать в турецкую экономику 15 миллиардов долларов.

"Вес Турции и ее банковского сектора в глобальной финансовой системе слишком мал, чтобы иметь глобальное влияние", — ответил эксперт на вопрос, есть ли шансы, что ситуация в Турции повлияет на глобальную финансовую стабильность.

Турецкий центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Как отмечается в документе ЦБ, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц.