МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров банковской платформы "Точка", совместного предприятия банка "Открытие" и Qiwi, ожидает выхода на чистую прибыль в размере 1 миллиард рублей в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.

"В августе мы провели первое заседание совета директоров "Точки", на котором мы утвердили стратегию и бизнес-план. Мы ожидаем выйти на точку безубыточности в первой половине 2019 года и достигнуть чистой прибыли в размере 1 миллиард рублей в 2021 году", — сказали в пресс-службе.

Создание и запуск "Точки" должны быть завершены в ближайшие несколько месяцев, и совместное предприятие начнет работу.

Qiwi приобрела у банка "Открытие" право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и "Точка" в прошлом году за 700 миллионов рублей.

В начале июня банк "Открытие", Qiwi и банк "Точка" объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия, которое станет мультибанковской платформой для малого и среднего бизнеса. Доля банка "Открытие" в СП составит 50% плюс одна акция, доля Qiwi — 40%, а 10% минус одна акция будет принадлежать менеджменту "Точки". В финансовом результате совместного предприятия "Открытие" и Qiwi участвуют в пропорции 45% на 45%, а 10% прибыли будет принадлежать менеджменту "Точки".

Компания Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.