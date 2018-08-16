МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Присоединение Рокетбанка к Qiwi завершится к концу 2018 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Qiwi.

Qiwi удалось достигнуть окончательного соглашения с банком "Открытие" по поводу приобретения "Точки" и Рокетбанка, сообщала ранее в четверг компания.

"В соответствии с достигнутыми соглашениями мы собираемся полностью перевести клиентов, сотрудников и бизнес-процессы Рокетбанка в QIWI до конца 2018 года. Мы полагаем, что существует хороший потенциал для синергии наших основных продуктов с продуктами Рокетбанка. В настоящее время мы работаем над нашей стратегией этого направления", — сказали в пресс-службе.

Qiwi приобрела у банка "Открытие" право на бренды и программное обеспечение онлайн-банков Рокетбанк и "Точка" еще в прошлом году за 700 миллионов рублей. Тогда сделку по продаже не удалось полностью завершить из-за начавшейся санации банка "Открытие". Рокетбанк 24 июля сообщил, что начал выпускать карты Qiwi для своих новых клиентов.

Банк "ФК Открытие" в 2016 году выкупил Рокетбанк у основателей компании и венчурного фонда Runa Capital. В мае 2017 года наблюдательный совет "Открытия" решил выделить Рокетбанк в отдельный филиал в составе кредитной организации.

Компания Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.