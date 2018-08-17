МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Акции "Газпром нефти" продолжают отыгрывать сильную отчетность по МСФО, опубликованную в четверг: в начале торгов пятницы бумаги компании обновили исторический максимум в 355 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль разнонаправленно торгуется вблизи уровня предыдущего закрытия

К 10.19 мск акции "Газпром нефти" росли на 2,07% — до 349,9 рубля. Ранее в ходе торгов они подскакивали на 3,6% — до 355 рублей. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,06%.

Росту котировок способствует позитивная отчетность по МСФО и планы компании по увеличению дивидендов, говорят аналитики.