МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут на ожиданиях торговых переговоров Китая и США и снижения уровня добычи в Иране из-за санкций со стороны Вашингтона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.40 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 72,03 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 65,75 доллара за баррель.

"Фактором поддержки как для нефтяного, так и для фондовых рынков стали сообщения о том, что до конца августа в Вашингтоне пройдут американо-китайские переговоры — эта информация была позитивно воспринята инвесторами", — говорится в обзоре аналитика "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе. Однако аналитик добавил, что значимость этих переговоров, скорее всего, переоценивается рынками, так как урегулирование торгового спора между странами по итогам встречи маловероятно.

В четверг Китай сообщил, что замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США. Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако не смогли достигнуть какой-либо договоренности.

Кроме того, поддержку котировкам продолжает оказывать ситуация вокруг Ирана. "Участники нефтяного рынка, играющие на повышение, рассчитывают, что введенные против Ирана санкции повлекут за собой сокращение добычи и экспорта из этой страны", — отметил Шейбе.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.