МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снова в минусе и теряет более чем 1% по индексу РТС на ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к 17.07 мск снижался на 0,21%, до 2256,39 пункта, индекс РТС — на 1,13%, до 1054,46 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 60 копеек, до 67,44 рубля, курс евро — на 96 копеек, до 76,93 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,88% — до 72,06 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Газпром нефти" продолжают отыгрывать сильную отчетность по МСФО, опубликованную в четверг: в начале торгов пятницы бумаги компании обновили исторический максимум в 355 рублей, поднявшись на 3,6%, свидетельствуют данные Московской биржи. К текущему моменту акции "Газпром нефти" растут на 0,38% — до 344,1 рубля. Росту котировок способствует позитивная отчетность по МСФО и планы компании увеличить дивиденды, говорят аналитики.

Также в лидерах роста – акции "Русснефти" (3,89%), депозитарные расписки X5 Retail Group (2,99%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,37%), обыкновенные акции "Россетей" (-1,36%), акции Polymetal (1,44%), НЛМК (1,12%), ММК (1,11%), ТГК-1 (1,11%) и обыкновенные акции "Мечела" (0,81%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки "Ленты" (-3,87%), акции ПИКа (-2,51%), "Детского мира" (-2,08%), "Русгидро" (-1,6%), "Уралкалия" (-1,31%), префы "Башнефти" (-1,1%), акции "Интер РАО" (-1,09%) и префы "Транснефти" (-1,05%).

Опережающая слабость ликвидных представителей банковского сектора носит коррекционный характер по отношению к их заметному вчерашнему приросту, отмечает Виталий Манжос из "Алго Капитал". В целом же бумаги Сбербанка (префы снижаются 1,07%, обыкновенные акции – на 0,9%) и ВТБ (-1,14%) пока не в силах переломить сформировавшиеся в них среднесрочные нисходящие тренды, считает аналитик. "Более того, они могут получить новый стимул для падения в случае введения адресных американских санкций против отечественных банков", — добавляет он.

В начале августа в американский Конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

"Все вышесказанное справедливо и в отношении акций "Аэрофлота" (-1,09%). Недавнее известие о предстоящем выкупе этих бумаг у ряда акционеров, не одобривших крупную сделку, оказывает им достаточно скромную поддержку. Не будем забывать недавние заявления из-за океана о том, что отечественная авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшие месяцы может подвергнуться адресным санкциям со стороны США", — говорит аналитик.

ПРОГНОЗЫ

Потери индекса Мосбиржи по итогам дня будут незначительными, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Манжос также ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.

"Отдельных историй на российском фондовом рынке искать сейчас не стоит, ибо риски в мире просто зашкаливают и уже в ближайшие один-два месяца цены на всё могут быть намного привлекательней. Не стоит забывать и о готовящихся санкциях США, которые могут коснуться нашего банковского сектора и российского госдолга. Все подробности должны стать известны уже 22 августа, поэтому не стоит торопиться с покупкой рисковых активов", — рекомендует Василий Олейник из "Финама".