МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы США в пятницу снижаются на фоне неожиданного снижения индекса потребительских настроений в стране, который, таким образом, продемонстрировал самый низкий уровень почти за год, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.46 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,01%, до 25556,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,54%, до 7764,44 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 2836,8 пункта.

Пессимизм инвесторов вызван опубликованными ранее в пятницу статданными. Индекс потребительских настроений в США в августе, по предварительной оценке, упал до 95,3 пункта с 97,9 пункта в июле. При этом аналитики, напротив, ждали роста индикатора до 98,1 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в августе также опустился — до 107,8 пункта с июльского уровня в 114,4 пункта, а индекс экономических ожиданий сохранился на уровне июля в 87,3 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) отражает степень доверия домохозяйств к экономике США и публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки.

Вместе с тем, некоторую поддержку индексам оказывают новости о предстоящих торговых переговорах между США и Китаем. Министерство коммерции КНР днем ранее сообщило, что заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Эту информацию позднее подтвердил советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.