МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижением, подорожали к закрытию только акции Evraz и Polymetal, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов акции Evraz подрожали на 1,34%, до 4,67 фунта стерлингов (5,93 доллара), корректируясь после двух сессий на понижение. Акции Polymetal выросли в цене на 0,19%, до 6,424 фунта стерлингов (8,2 доллара).

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,6%, до 6,29 доллара, "Лукойла" — на 0,73%, до 65 долларов, "Новатэка" — на 1,61%, до 152,4 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,62%, до 4,17 доллара, "Газпром нефти" — на 3,66%, до 25 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,11%, до 16,06 доллара, НЛМК — на 0,04%, до 22,93 доллара, "Северстали" — на 0,79%, до 15,16 доллара.

Бумаги ВТБ уменьшились в цене на 0,74%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 2,09%, до 11,48 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 4,38%, до 17,9 доллара.

Расписки "Магнита" потеряли в цене 1,72%, опустившись до отметки в 14,84 доллара, бумаги "Ленты" подешевели на 5,43%, до 4,18 доллара, АФК "Система" — на 1,43%, до 2,49 доллара.