МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Курс доллара вечером в пятницу опускается к мировым валютам на ослаблении бегства от риска в преддверии предстоящих торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 18.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1414 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 110,48 иены за доллар со 110,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,38%, до 96,27 пункта. С конца прошлой недели этот индекс торговался на максимумах более чем за год.

"Доллар отступил от многомесячных максимумов: торговые переговоры между США и Китаем, намеченные на следующую неделю, дают инвесторам некоторую надежду на то, что двум крупнейшим мировым экономикам удастся избежать полномасштабной торговой войны", — отмечают аналитики компании "Сбербанк КИБ".

Аналитики поясняют, что угрозы торговой войны оказали поддержку доллару, так как он в этой ситуации выступил в качестве безопасного актива. "Инвесторы были вынуждены сокращать позиции в рискованных активах и покупать американскую валюту", — говорится в обзоре. "Безрисковыми" активами, которые служат для хеджирования рисков на валютном рынке, традиционно считаются швейцарский франк и японская иена, а также доллар.

Министерство коммерции КНР в четверг сообщило, что заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Эту информацию позднее подтвердил советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений о торговле.