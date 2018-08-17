МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в минусе по основным индексам на негативном внешнем фоне и ослаблении рубля.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов потерял 0,26%, до 2255,12 пункта, индекс РТС упал на 1,29%, до 1052,74 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.57 мск рос на 60 копеек, до 67,45 рубля, курс евро — на 99 копеек до 76,97 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent тем временем дорожает на 0,14%, до 71,53 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА

В лидерах роста – акции ОВК (4,91%), "Русснефти" (3,89%), депозитарные расписки X5 Retail Group (1,98%), НЛМК (1,16%), "Роснефти" (0,83%), ММК (0,78%), "Юнипро" (0,78%) и Polymetal (0,77%).

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки "Ленты" (-3,7%), акции "Уралкалия" (-3,52%), ПИКа (-2,93%), "Детского мира" (-2,19%), "Русгидро" (2,01%), "Полюса (-1,48%), "Аэрофлота" (-1,36%) и префы "Транснефти" (-1,31%).

Акции "Газпром нефти" днем продолжили отыгрывать сильную отчетность по МСФО, опубликованную в четверг: в начале торгов пятницы бумаги компании обновили исторический максимум в 355 рублей, поднявшись на 3,6%. Однако к закрытию торгов они перешли к снижению и в итоге опустились на 1,9%.

ПРОГНОЗЫ

Аналитики компании "Алор Брокер" указывают, что уровни поддержки по индексам Мосбиржи и РТС расположены вблизи 2250 и 1040 пунктов соответственно.

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2205-2305 пунктов, а РТС – в коридоре 1002-1112 пунктов.

"В пятницу вечером международное рейтинговое агентство Fitch опубликует решение по кредитному рейтингу России. В субботу будем ожидать позитивных результатов встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель", — отмечает также он.

В понедельник компании Polymetal и "Магнит" представят финансовые результаты за первое полугодие 2018 года по МСФО, добавляют аналитики "Велес Капитала".