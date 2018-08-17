МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. ВТБ предупреждает, что в ночь с 18 на 19 августа его мобильные приложения, интернет-банк, а также смс и email-оповещения будут недоступны в связи с плановыми обновлениями, говорится в сообщении банка.

"В ночь с 18 по 19 августа 2018 года будут проводиться плановые обновления информационных систем банка ВТБ", — следует из релиза.

В частности, с 22.30 18 августа до 03.30 19 августа по московскому времени будут недоступны интернет-банк и мобильное приложение "ВТБ Бизнес-Онлайн" для юридических лиц, а с 01.00 до 10.00 мск 19 августа — интернет-банк и приложение "ВТБ-Онлайн" для физических лиц. Кроме того, в эти периоды не будут работать смс и email-оповещения.

Отмечается, что после окончания работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме.

Ранее в этом месяце ВТБ сообщал о временном прекращении работы своих информационных систем в ночь с 11 на 12 августа из-за проведения плановых работ.