МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Курс рубля не отреагировал на подтверждение рейтинга РФ агентством Fitch, продолжая торговаться в прежнем диапазоне в отсутствии сильных игроков перед выходными, следует из данных торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 23.35 мск пятницы рос на 23 копейки — до 67,07 рубля, курс евро — на 79 копеек, до 76,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

До объявления рейтинга курс доллара прибавлял 25 копеек, евро — 77 копеек, к предыдущему уровню закрытия торгов.

Как сообщалось ранее, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра.

Агентство отметило сильный баланс, надежные внешние финансы и заслуживающую доверия макроэкономическую политику РФ.