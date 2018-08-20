МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) дорожает в понедельник, однако эксперты прогнозируют ослабление "бума" криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.45 мск биткоин дорожал на 1,34% — до 6,485 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,68% — до 6,463 тысячи долларов.

На прошлой неделе главный финансовый директор крупнейшей компании-производителя видеокарт Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) сообщила, что несмотря на более ранний прогноз по продажам видеокарт для майнеров во втором квартале фингода в 100 миллионов долларов, фактический доход от продаж составил всего 18 миллионов. И даже эти небольшие доходы, по мнению NVIDIA, вероятнее всего, полностью исчезнут в ближайшем будущем.

"В то время как ранее мы полагали, что криптовалюта будет важной (для сферы — ред.) до конца года, сейчас мы считаем, что от нее больше не будет выгоды", — сообщила Кресс. Майнинг криптовалют в течение многих месяцев формировал повышенный спрос на графические ускорители, так как их высокая производительность справляется с мощностями вычислений в процессе майнинга.

При этом, как отмечает агентство Market Watch, в прошлом году на фоне популярности криптовалют акции Nvidia торговались в плюсе и были популярны, так как инвесторы использовали их как альтернативу для самих цифровых валют. В пятницу акции Nvidia подешевели на 4,9%.

Другие криптовалюты в понедельник поддержали позитивный тренд биткоина: Ethereum дорожает на 1,67% — до 300,02 доллара, Ripple — на 4,2%, до 0,342 доллара, Bitcoin Cash — на 2,32%, до 565,47 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 211,41 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,7% всего рынка криптовалют.