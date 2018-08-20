МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Рынок акций РФ растет днем по основным индексам на фоне стабилизации мировых рынков, а также на подтверждении ранее, в пятницу вечером, суверенного рейтинга России агентством Fitch с позитивным прогнозом, считают аналитики.

Индекс Мосбиржи к 11.43 мск прибавлял 0,77%, до 2272,43 пункта, индекс РТС — 1,46%, до 1068,02 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" после некоторого снижения на утренних торгах перешел к консолидации у уровня предыдущего закрытия — 67,03 рубля, а курс евро снижался на 19 копеек, до 76,52 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,67% — до 72,31 доллара за баррель.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в пределах 1,4%, основные европейские к текущему моменту поднимаются на 0,46-1,11%, также следует из данных торгов.

Fitch, подтвердив в пятницу инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом, также отметило, что российская экономика сумела выстоять перед лицом апрельского раунда санкций США.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, не ожидали изменений рейтинга, однако отмечали, что внешние политические риски могут повлиять на риторику агентства. В феврале после повышения рейтинга S&P Россия получила второй инвестиционный рейтинг от "большой тройки". По версии же Moody's, он все еще находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом. 20 июля S&P подтвердило рейтинг России "BBB-", прогноз стабильный.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Магнита" растут на 2,95% (ранее в понедельник поднимались на 4,4%).

Как сообщил этот один из крупнейших российских ритейлеров, совет директоров "Магнита" на заседании 21 августа обсудит утверждение программы выкупа акций компании для обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента группы компаний.

Среди лидеров роста также – акции Polymetal (2,37%), "Полюса" (2,32%), "Алросы" (2,21%), ММК (1,63%), "Норникеля" (1,51%), а также обыкновенные акции "Мечела" (1,44%), акции "Уралкалия" (1,3%), обыкновенные акции Сбербанка (1,28%) и "Россетей" (1,21%).

Среди лидеров снижения – акции "Сафмара финансовых инвестиций" (-1,92%), депозитарные расписки En+ (-1,52%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,4%), акции "М.Видео" (-0,87%), ОВК (-0,6%)

ПРОГНОЗЫ

Актуальный диапазон движения до конца дня по индексу Мосбиржи составляет 2265-2280 пунктов, по индексу РТС — 1060-1070 пунктов, прогнозирует Роман Ткачук из "Альпари".

"Сильные движения на рынках возможны 22 августа, когда в силу вступит пакет антироссийских мер, принятый в США в связи с ситуацией в Солсбери и пройдёт встреча делегаций Китая и США по вопросу торговых войн", — добавляет аналитик.

"Индекс РТС, просевший на девальвации рубля, сейчас стоит у значимой поддержки в районе 1050. Стоит отметить, что это – апрельские низы, установленные на панической распродаже российских активов после введения санкций… Поддержка устояла, тогда как рубль показал новые минимумы. На наш взгляд, это указывает на относительную силу рынка акций, и мы рекомендуем покупать на текущих уровнях в расчёте на среднесрочное восстановление рынка", — говорит Дмитрий Голубовский, аналитик ФГ "Калита-Финанс".

С точки зрения развивающихся рынков определенный интерес представляют несколько появившихся в пятницу и последующие выходные публикаций, отмечает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон. "В частности, сообщается, что США и Китай пытаются договориться о проведении в ноябре встречи президентов двух государств для урегулирования торговых споров. Предполагаемым срокам такой встречи, бесспорно, уделяется большое внимание, поскольку 6 ноября в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс", — добавляет он.