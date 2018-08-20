МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем не демонстрируют единой динамики на фоне ожиданий очередного раунда переговоров Китая и США по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.28 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,35%, до 72,08 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,03%, до 65,2 доллара за баррель.

Трейдеры ждут встречи делегаций США и КНР для обсуждения торговых противоречий между странами, которая состоится 22-23 августа. Китайскую делегацию возглавит заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь, американскую — заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

"Если (по итогам встречи — ред.) будут достигнуты какие-то договоренности, рисковые настроения вернутся на рынок, и это станет позитивным фактором для нефти", — сказал изданию The Wall Street Journal аналитик по сырьевым товарам в UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.