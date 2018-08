МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Акции таких компаний, как Amazon.com Inc., Netflix Inc. и Salesforce.com Inc., с начала года резко выросли в цене, способствуя повышению фондового рынка и одновременно вызывая рост оценок до уровней, которые некоторые инвесторы считают настораживающими, сообщает Dow Jones.

Goldman Sachs Group Inс. проанализировал рыночные цены и оценки за последние 40 лет и пришел к выводу, что средняя оценка акции в составе S&P 500 сейчас соответствует 97-му процентилю исторических уровней. Такие оценки во многом объясняются удорожанием востребованных акций технологического сектора.

Если череда роста на рынке акций продолжится на этой неделе, то станет самой длинной в истории с позиций внутридневного трейдинга.

Некоторые инвесторы полагают, что высокие оценки свидетельствуют об отсутствии размаха в рыночном росте, что делает акции уязвимыми в случае отката. Проведенный Credit Suisse Group AG анализ данных с 1964 года показывает, что рост мультипликаторов приводил к снижению доходности в ходе 10-летних периодов.

Другие инвесторы парируют, что модель управления технологическими компаниями, которой присущи высокие расходы на разработку новых продуктов, а также их способность нарушать создавшееся положение дел на рынке или создавать новые рынки, делает традиционные методы оценки, такие как соотношение цены и прибыли, менее надежными. По их словам, проблема состоит в том, что такие коэффициенты в большей степени показывают текущую ситуацию в компании и ее прибыльность, а не то, какими будут продажи и прибыль через пять лет.

К примеру, Amazon потратила крупные суммы на развитие собственной логистики и дистрибуции, а также на подразделение облачных услуг. Это привело к снижению прибыли или убыткам по итогам многих кварталов, что, в свою очередь, заставило инвесторов засомневаться в высоком мультипликаторе компании, которая постоянно ввязывается в новые бизнесы.

Сейчас акции Amazon, которые с начала года подскочили более чем на 60%, являются самым крупным отдельным драйвером, стоящим за более чем 6%-ным ростом S&P 500 с начала 2018 года. Ее сервис подписок Prime и подразделение онлайн-сервисов помогло создать базу лояльных клиентов. Кроме того, резкое удорожание акций Amazon объясняется преобразованием розничного сектора, сферы здравоохранения и индустрии облачных компьютерных вычислений.

Тем не менее цена акций Amazon, согласно FactSet, в 85 раз превышает будущую прибыль в расчете на акцию, а в последние три года этот мультипликатор в среднем составлял примерно 115х. Для сравнения, индекс S&P 500 торгуется на уровне примерно 16х к прибыли его компонентов, ожидаемой в следующие 12 месяцев.

Между тем Netflix израсходовала миллиарды долларов на приобретение контента и привлечение подписчиков, чтобы превратиться в лидирующий в США стриминговый сервис.

Согласно FactSet, мультипликатор цена/прибыль для акций Netflix составляет 85х.

Вместо с тем Facebook<FB> показала, как компании могут выйти за рамки оценок. Менее пяти лет назад цена ее акций более чем в 50 раз превышала будущую прибыль, а компания превосходила конкурентов в тратах, пытаясь стать доминирующим игроком на рынке рекламы в социальных сетях. К настоящему моменту рост прибыли способствовал снижению ее оценки до 23х.

Некоторые инвесторы предупреждают, что повышение процентных ставок приведет к снижению чрезмерно оптимистичных оценок. Крайне низкие ставки, отмечавшиеся до недавнего времени, поддерживали рост оценок, поскольку будущая прибыль при дисконтировании была выше. По мере роста ставок и удорожания долга маржа прибыли снизится, говорит Джон Причард, президент Knightsbridge Asset Management.

По словам некоторых инвесторов, опасения насчет оценок уже просочились на рынок, а защитные акции, которые обычно растут медленнее, чем бумаги таких компаний, как Amazon и Facebook, показывают опережающую динамику. Bank of America Merrill Lynch недавно в заметке отметил, что в последние три месяца пять лучших результатов среди всех секторов в составе S&P 500 добились именно защитные сектора, включая отрасль товаров массового потребления, коммунальный сектор и сферу здравоохранения.