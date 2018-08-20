МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота продолжает утренний коррекционный рост после удешевления до минимума за 19 месяцев на прошлой неделе, трейдеры ждут торговых переговоров США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.13 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 8,3 доллара, или 0,7%, до 1192,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,16%, до 14,65 доллара за унцию.

"Цены на золото стабилизировались после снижения, поддержку рынку оказали новости о переговорах США и КНР. Небольшой рост на фондовом рынке и признаки ослабления доллара сегодня должны оказывать поддержку золоту", — говорится в обзоре аналитика "Сбербанк КИБ" Михаила Шейбе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Переговоры США и КНР по торговым вопросам состоятся 22-23 августа. Китайскую делегацию возглавит заместитель министра коммерции страны Ван Шоувэнь, американскую — заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.