МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрылся в плюсе в отсутствие внешнего негатива и на фоне роста мировых площадок, отмечают аналитики.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов прибавил 0,77% — до 2272,49 пункта, индекс РТС — 1,2%, до 1065,34 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.08 мск рос на 14 копеек — до 67,17 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 76,96 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,38% — до 72,1 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 0,43-0,99%, американские индексы – 0,06-0,39%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции "Магнита" выросли на 1,86% – до 4,108 тысячи рублей (ранее в понедельник поднимались на 4,4% — до 4,209 тысячи рублей).

Совет директоров "Магнита" на заседании 21 августа обсудит утверждение программы выкупа акций для обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента.

"К сожалению, пока не объявлена хотя бы приблизительная планируемая цена обратного выкупа акций, тем не менее, рынки позитивно отреагировали на новость, и акции "Магнита" с открытия торгов вышли в лидеры роста. В ходе сегодняшних торгов цена акций "Магнита" поднималась до 4209 рублей за бумагу. Если объявленная цена buy back будет предполагать значительную премию к текущим ценам, то вполне можно ожидать резкого роста стоимости бумаг данного эмитента до уровней, близких к цене обратного выкупа", — комментирует Алексей Коренев из "Финама".

Среди лидеров роста также – акции "Полюса" (3,77%), ММК (2,97%), "Северстали" (2,43%), Polymetal (2,2%), префы "Транснефти" (1,8%), бумаги "Мечела" (префы – на 1,1%, обыкновенные акции – на 1,73%), акции "Распадской" (1,67%), НЛМК (1,66%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,65%, обыкновенные акции – на 0,87%), акции "Норникеля" (1,19%).

Среди лидеров снижения – акции "Сафмар финансовые инвестиции" (-4,59%), бумаги ДВМП (-4,52%), депозитарные расписки En+ (-2,54%), акции ТМК (-0,89%), "Энел Россия" (-0,77%).

ПРОГНОЗЫ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2222-2302,5 пункта, а РТС – в коридоре 1015-1115,3 пункта.

Во вторник ожидается заседание ОПЕК, а в 23.30 мск выйдут данные по запасам сырой нефти от Американского института нефти, напоминает Коренев.

"Если Китай с США все же смогут договориться о невведении взаимных торговых пошлин на 16 миллиардов долларов, то это поддержит все рынки. Индекс Мосбиржи на этом фоне сможет оттолкнуться от отметки 2300 пунктов, но пока надежда на позитивный исход "торговой битвы" слабовата", — отмечают аналитики "Алор Брокер".