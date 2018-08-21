МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника рос на 0,25% — до 2278,16 пункта, индекс РТС — на 0,67% — до 1072,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180821/829145826.html
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи к 10.11 мск вторника рос на 0,25% — до 2278,16 пункта, индекс РТС — на 0,67% — до 1072,52 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
https://1prime.ru/Financial_market/20180821/829145826.html