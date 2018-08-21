МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Курс рубля после роста на открытии торгов перешел к снижению против доллара и евро после сообщения Банка России о возобновлении покупок валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.44 мск рос на 12 копеек — до 67,23 рубля, курс евро — на 42 копейки — до 77,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара в ходе торгов вторника уже поднимался до 67,48 рубля, евро – до 77,65 рубля. При этом в начале дня рубль максимально укреплялся на 25 копеек к доллару и на 8 копеек к евро.

Банк России возобновил покупку валюты на внутреннем рынке в интересах Минфина после перерыва, объем таких операций с расчетами 20 августа составил 17,5 миллиарда рублей.

ПОКУПКИ ЦБ ИЗМЕНИЛИ ДИНАМИКУ РУБЛЯ

"Возобновление Центробанком покупки валюты для Минфина — негатив для рубля. Размер покупок не очень большой (17 августа было приобретено валюты на 17,5 миллиарда рублей), но этот фактор имеет и психологическое влияние на участников рынка. На наш взгляд, Минфин мог бы повременить с покупкой валюты и взять небольшую паузу, позволив рублю отыграть ещё часть позиций у доллара и евро", — прокомментировал РИА Новости старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

"Это немного удивляет, что ЦБ так рано вышел с покупками, все-таки курс (рубля — ред.) пока находится на нижнем уровне, и есть ряд негативных процессов, которые мы видим. Безусловно именно эта новость повлияла на курс. Это сейчас основной фактор, который будет формировать некие негативные ожидания, тем более, в преддверии завтрашних решений по внешним ограничениям. ЦБ, возможно, немного торопится с возвратом к покупкам валюты. С другой стороны, сейчас есть некая стабилизация курса рубля на текущих уровнях к доллару, возможно, и решили возобновить покупки. Пока без повышенных объемов, но сам факт оказывает давление на курс", — говорит главный эксперт центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

РУБЛЬ МОЖЕТ ОТЫГРАТЬ ПОЗИЦИИ

Ткачук отмечает, что ослабление доллара на мировых валютных рынках позволило рублю на старте торгов отыграть часть позиций. Он считает, что у рубля ещё есть потенциал для укрепления, но в ближайшие дни он может продолжить находиться под давлением.

"За последние четыре дня, с 15 августа, американская валюта теряет на мировой арене 1,3%. Такая динамика обусловлена отсутствием сильных статистических публикаций со стороны США, а также ожиданием новой информации по отношениям США и Китая, США и России, и результатов ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоул (23-25 августа)", — говорит ведущий аналитик "Эксперт плюс" Мария Сальникова.

"Главные опасения вызывают американские санкции, которые должны вступить в силу уже завтра. Но рынок их постепенно закладывал, так что реакция не должна быть сильной. Если в предложенном пакете санкций не будет изменений, то завтрашний день не должен преподнести сюрпризов и неожиданностей", — считает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.