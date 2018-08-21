МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы торгуются во вторник в основном в плюсе на ожиданиях очередного раунда торговых переговоров США и КНР, который состоится на этой неделе, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.53 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,32%, до 7584,78 пункта, французский CAC 40 — увеличивался на 0,7%, до 5417,06 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 12406,34 пункта.

Инвесторы ожидают первых итогов торговых переговоров между делегациями США и КНР, которые начнутся в среду на этой неделе. Несмотря на комментарии президента США Дональда Трампа, которые слегка ослабили энтузиазм инвесторов, сами переговоры воспринимаются как позитивный фактор для рынков. Накануне Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не ожидает большого прогресса от переговоров. Он также сказал, что на данный момент не установлено никаких временных рамок для разрешения торговых противоречий с Китаем.

"Комментарии президента Трампа несколько ослабили энтузиазм инвесторов, вызванный началом надвигающихся торговых переговоров на низком уровне", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta).

Рынки также ожидают публикации данных протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, а в пятницу — выступления главы регулятора Джерома Пауэлла. В частности, участники рынка будут надеяться услышать мнения о ситуации в торговой политике США и возможном влиянии валютного кризиса в Турции на американскую экономику.

В Британии на индекс сильное негативное влияние оказывают котировки крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Согласно данным финансовой отчетности за 2017-18 фингод, чистая прибыль компании упала на 37%, до 3,7 миллиарда долларов. Акции компании дешевеют на 0,94%.