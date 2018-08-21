МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник днем растут на ожиданиях дефицита на глобальном нефтяном рынке после прекращение экспорта иранского сырья в связи с возобновлением санкций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.58 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22%, до 72,37 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,08%, до 65,47 доллара за баррель.

"Цены поддерживаются перспективой снижения поставок нефти из Ирана. Один из крупнейших игроков — французский нефтяной гигант Total SA — ушел из Ирана в стремлении сохранить свой бизнес в США. Другие европейские компании, скорее всего, последуют этому примеру в ближайшие недели", — полагают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.

Total в понедельник подтвердила СМИ, что прекращает работу в Иране. Компания уведомила местные власти о своем выходе из газового проекта "Южный Парс 11" после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в стране.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.