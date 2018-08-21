МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник торгуются в плюсе, инвесторы с оптимизмом ожидают встречу представителей китайской и американской сторон по торговым вопросам, ежегодного банковского симпозиума в американском городе Джексон-Хоул, а также публикацию протокола последней встречи ФРС США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.00 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,36%, до 25850,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 7868,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,38%, до 2867,89 пункта. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 95,55 пункта.

"Со вчерашнего дня сохранился оптимизм относительно того, что все не так уж и плохо. Поэтому сейчас внимание сосредоточено на экономике. Сегодня (торги — ред.), вероятно, будут тихими", — цитирует агентство Рейтер слова управляющего директора New Vines Capital LLC Андре Вахоса (Andre Bakhos).

Инвесторы оптимистично настроены относительно предстоящей встречи делегаций США и Китая для обсуждения торговых противоречий. Представители стран проведут переговоры 22-23 августа. Вместе с этим, трейдеры ожидают ежегодного банковского симпозиума в американском городе Джексон-Хоул, который будет проходить 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

В среду инвесторы ожидают публикацию протокола последней встречи ФРС США, которая прошла 31 июля — 1 августа. Инвесторы ожидают дополнительных подсказок относительно будущей политики регулятора по ставке. По итогам двухдневного заседания ставка была ожидаемо сохранена на уровне 1,75-2% годовых.

Поддерживает рост бирж и ослабление доллара к мировым валютам после заявлений президента США Дональда Трампа. В понедельник Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, он сказал, что "недоволен" главой американского регулятора Пауэллом.