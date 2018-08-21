МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в течение дня несколько раз менял направление и к текущему моменту растет по основным индексам.

Индекс Мосбиржи к 17.05 мск прибавлял 0,53%, до 2284,56 пункта, индекс РТС — 0,09%, до 1066,26 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 38 копеек, до 67,49 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 77,77 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,71% — до 72,72 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Детского мира" поднимались на 3,6% — до 88,1 рубля — на фоне позитивной отчетности по МСФО. К текущему моменту акции "Детского мира" растут на 3,11%, до 87,75 рубля.

Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,031 миллиарда рублей, сообщила ранее во вторник компания.

"Фундаментальную поддержку акциям "Детского мира" оказывают сильные финансовые результаты за первое полугодие по МСФО. С технической точки зрения бумаги "Детского мира" остаются в среднесрочном нисходящем тренде и во вторник не смогли подняться выше … 88,3 рубля. Спешить с открытием "длинных" позиций от текущих уровней не стоит. Рассчитывать на движение в район 90 рублей стоит при закреплении выше 88,3 рубля", — комментирует Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

Акции Polymetal растут на 1,41%, до 569,5 рубля, также на фоне позитивной отчетности по МСФО. Чистая прибыль Polymetal International plc по МСФО за указанный период выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов.

Акции МТС поднимаются на 1,51%.

Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 7% — до 114,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Без учета влияния нового стандарта МСФО, на который компания перешла с 1 января 2018 года, выручка составила 114,9 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6% со 106,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль МТС с учетом нового стандарта во втором квартале 2018 года составила 14,3 миллиарда рублей. Без учета влияния нового стандарта МСФО чистая прибыль составила 15 миллиардов рублей, увеличившись на 2,1% с 14,7 миллиарда рублей.

В лидерах роста также – акции ЧТПЗ (2,51%), депозитарные расписки "Ленты" (2,42%), "Московского кредитного банка" (2,53%), "Уралкалия" (1,77%), "Лукойла" (1,51%), "Фосагро" (1,32%), "Яндекса" (1,22%), "Сафмара Финансовых инвестиций" (0,42%), банка "Санкт-Петербург" (0,32%) и "Норникеля" (0,3%).

Среди лидеров снижения – префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "Полюса" (-1,16%), депозитарные расписки En+ (-1,04%), акции ММК (-0,92%), а также акции "Аэрофлота" (-0,87%), Московской биржи (-0,84%), ТГК-1 (-0,77%), ОВК (-0,74%) и префы "Транснефти".

ПРОГНОЗЫ

Выхода ключевой иностранной статистики вечером не запланировано, поэтому закрытие индекса Мосбиржи ожидается недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня, считает Виталий Манжос из "Алго капитал".

Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер" до конца дня существенных улучшений на рынке не ждёт. Более того, очередные заявления западных политиков могут ухудшить ситуацию в российских бумагах, считает он.

Вероятно, осторожность на рынке в ближайшие часы сохранится, отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

"Возможно, небольшой рост по индексам ещё продолжится, но потенциал его ограничен, не более 2%, поэтому сильно увеличивать долю рисковых активов сейчас не стоит. Если завтрашние санкции окажутся менее болезненными, чем ждут инвесторы, то по факту мы увидим небольшие покупки в сегменте рисковых активов", — заключает Василий Олейник из "Финама".