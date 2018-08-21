МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Индекс доллара вечером сохранил темпы снижения на критике президента США Дональда Трампа в адрес Федеральной резервной системы (ФРС) и на ожиданиях публикации протокола последнего заседания регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1523 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1482 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,42 иены за доллар со 110,07 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,43%, до 95,49 пункта.

Американская валюта отреагировала на заявления Трампа, который в понедельник в интервью агентству Рейтер сказал, что не согласен с решением ФРС о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом.

Теперь внимание инвесторов направлено на публикацию в среду протокола последнего заседания ФРС. Регулятор по итогам августовской встречи ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых.

Федрезерв в текущем году повышал ставку уже дважды — в марте и июне. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.

Кроме того, валютный рынок ждет новостей с предстоящего саммита в американском городе Джексон-Хоул, который будет проходить 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается выступление главы ФРС Пауэлла.