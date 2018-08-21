МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером растут, трейдеры сохраняют свое внимание на возможных перебоях в поставках иранской нефти из-за санкций США, поддерживает нефтяные котировки и удешевление доллара после комментариев президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,53%, до 72,59 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,93%, до 66,03 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,44%, до 95,48 пункта.

"(Нефтяные — ред.) цены поддерживаются ожиданием более низких поставок нефти из Ирана", — комментируют динамику аналитики Commerzbank, чьи слова приводит агентство Рейтер.

Total в понедельник подтвердила СМИ, что прекращает работу в Иране. Французская компания уведомила местные власти о своем выходе из газового проекта "Южный Парс 11" после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в стране.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

При этом более дешевый доллар способствует росту цен на сырьевые товары, в том числе и нефть, поскольку в таком случае сырье становится дешевле для держателей других валют, что повышает на него спрос. В понедельник Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не согласен с решением ФРС о повышении базовой ставки. Кроме того, он сказал, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом. В результате доллар оказался под давлением.