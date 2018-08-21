МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на фоне позитива на зарубежных рынках и в нефтяных котировках.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов прибавил 0,85% — до 2291,76 пункта, индекс РТС — 0,64%, до 1072,12 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.13 мск рос на 9 копеек — до 67,2 рубля, курс евро — на 63 копейки до 77,72 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,53% — до 72,59 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Акции "Детского мира" выросли на 3% — до 87,65 рубля на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года.

Акции Polymetal поднялись на 2,3% — до 574,5 рубля также на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие.

Акции МТС выросли на 1,75% — до 253,5 рубля на отчетности по МСФО за второй квартал.

Акции "Роснефти" к закрытию торгов выросли на 1,6% после рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 14,58 рубля на акцию, что составляет 154,5 миллиарда рублей, или 50% чистой прибыли по МСФО за полугодие.

Также в лидерах роста – акции "Уралкалия" (3,29%), депозитарные расписки "Ленты" (3,29%), акции "Мегафона" (2,61%), "М.Видео" (2,58%) и акции ФСК "ЕЭС" (2,24%).

…И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров снижения – акции ОВК (-1,79%), депозитарные расписки En+ (-1,56%), акции ММК (-1,39%), префы "Мечела" (-1,13%), префы "Сургутнефтегаза" (-1,11%), а также акции Московской биржи (-0,81%), обыкновенные акции "Россетей" (-0,82%), акции ТГК-1 (-0,77%), "Аэрофлота" (-0,55%) и префы "Ростелекома" (0,51%).

ПРОГНОЗЫ

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2242-2352,8 пункта, а РТС – в коридоре 1022-1122 пункта.

В среду в Британии зачитают отчет по инфляции, в США выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья, вечером ждем традиционные для среды цифры по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге, отмечает Алексей Коренев из "Финама". В 21.00 мск выйдут протоколы предыдущего заседания ФРС, добавляет он. "У нас ждем финансовую отчётность по МСФО за первое полугодие от "Мечела", за второй квартал по МСФО должен отчитаться и "М.Видео", а по "Мегафону" будет последний день подачи заявок на buy back", — также напоминает Алексей Коренев из "Финама".