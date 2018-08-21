МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Американский индекс S&P в ходе торгов вторника обновил исторический рекорд, установленный в конце января, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.36 мск индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,52%, до 2871,82 пункта. Ранее в ходе торгов показатель составлял 2873,08 пункта, что стало новым историческим максимумом. Индекс тем самым обновил исторический рекорд, установленный 26 января.

При этом промышленный индекс Dow Jones рос на 0,48%, до 25881,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 7889,49 пункта.

Оптимизм инвесторов спровоцирован сильным сезоном отчетностей компаний, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс. Агентство отмечает, что из 93% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые отчитались за минувший квартал, финансовые показатели по выручке и прибыли превзошли прогнозы аналитиков у 62% фирм. По данным агентство ссылается на S&P Global Market Intelligence.

Инвесторы также ожидают встречу делегаций США и Китая для обсуждения торговых противоречий. Представители стран проведут переговоры 22-23 августа.

Вместе с этим, трейдеры ожидают ежегодный банковский симпозиум в американском городе Джексон-Хоул, который будет проходить 23-25 августа. На нем выступят главы крупнейших мировых центробанков. В частности, в пятницу ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.