МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут более чем на 2% после выхода статистики по запасам и добыче этого вида сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.21 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,31%, до 74,31 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,52%, до 67,5 доллара за баррель.

Согласно данным минэнерго США, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей. Данные о более значительном снижении запасов поддерживают нефтяные цены, которые до выхода статистики также поднимались более чем на 2%.

При этом добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 11 миллионов баррелей в день. Такие данные сдерживают рост котировок.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Ирана, опасаясь перебоев в поставках иранской нефти на фоне санкций США. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.