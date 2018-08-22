МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам снижается в среду вечером, инвесторы обращают внимание на новости из США, связанные с финансовыми нарушениями соратников президента страны Дональда Трампа, инвесторы также ожидают публикацию протокола последнего заседания Федрезерва, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.43 мск курс евро к доллару рос до 1,1594 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,157 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,57 иены за доллар со 110,25 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 95,16 пункта.

Новости из США негативно влияют на валютные торги. В ночь на среду по московскому времени стало известно, что Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа, признал себя виновным в восьми нарушениях банковских, налоговых и финансовых законов и законов о выборах, о чем сообщило издание Washington Post. Кроме того, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признан виновным в налоговом мошенничестве.

Вместе с этим инвесторы ожидают публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, встреча прошла 31 июля — 1 августа. Трейдеры ожидают получить дополнительные подсказки по политике регулятора по ставке.

Участники рынка продолжают отыгрывать комментарии Трампа в отношении ФРС. В понедельник Трамп в интервью агентству Рейтер заявил, что не согласен с решением Федрезерва о повышении процентной ставки. Кроме того, президент США отметил, что "недоволен" главой американского регулятора Джеромом Пауэллом.