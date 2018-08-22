МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Нефть марки WTI подорожала в среду более чем на 3%, а удорожание нефти марки Brent достигало более чем 2,9% на данных от минэнерго США о более значительном по сравнению с прогнозом снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.02 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,02% — до 67,83 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 2,77% — до 74,64 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов марка Brent максимально дорожала на более чем 2,9%, WTI — на 3,2%.

Согласно данным минэнерго США, за неделю по 17 августа коммерческие запасы нефти в стране снизились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4%, до 408,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 1,5 миллиона баррелей.

Несколько сдержали удорожание нефти данные о росте добычи нефти в США за период — на 100 тысяч баррелей в сутки, или на 0,9%, до 11 миллионов баррелей в день.

Трейдеры при этом продолжают следить за ситуацией в Иране, поскольку рынки ожидают снижения поставок иранской нефти на фоне санкций США. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном о ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.