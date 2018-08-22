МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российская валюта в среду торгуется в минусе к доллару и евро под давлением ожидаемых новых санкций со стороны США, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск растет на 1,17 рубля — до 68,44 рубля, курс евро — на 1,47 рубля, до 79,32 рубля, следует из данных Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,74% — до 74,62 доллара за баррель.

ДАВЛЕНИЕ ОЖИДАНИЙ

В среду российская валюта находилась под давлением в первую очередь ожидаемых санкций США против РФ по "делу Скрипалей", в результате курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с 13 августа, курс евро — выше 79 рублей впервые с 11 апреля.

"С начала дня рубль оказался под давлением санкций, новый пакет которых должен быть введен сегодня. Кроме того, негативным фактором для отечественной валюты остается возобновление покупок валюты Банком России для Минфина", — сказал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

При этом, если регулятор расценивает текущую конъюнктуру подходящей для возобновления покупок, то сам Минфин решил отложить проведение аукционов ОФЗ из-за резко возросшей волатильности финансовых рынков. "Вероятно, подобная ситуация лишь усиливает нервозность участников рынка, оказывая еще большее давление на позиции рубля", — отметил Кравченко.

Эксперты обращают внимание, что потери российской валюты заметно превосходят снижение других валют развивающихся рынков, при этом рубль игнорирует ряд позитивных драйверов, которые обычно способствуют его активному укреплению. Это и устойчиво растущие нефтяные цены, и продолжающий снижаться индекс доллара, кроме того, российский долговой рынок начал подавать признаки восстановления, сказал эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

Словесные интервенции главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина мало повлияли на котировки рубля. По словам Орешкина, курс рубля в ближайшие 12 месяцев будет слабее прежних ожиданий, но прогнозы по этому показателю на конец 2019 года и далее Минэкономразвития сильно менять не будет — через год рубль будет крепче текущих значений.

Он пояснил, что рубль ожидается слабее именно прогнозов, а не текущего курса. Также глава Минэкономразвития заявил, что не видит ничего экстраординарного в августовской волатильности на российских валютном и фондовом рынках.

ПРОГНОЗ

Ключевым для динамики рубля остается публикация новой информации по санкциям, положительная динамика нефти и надежды на торговые переговоры являются факторами, сдерживающими наступление доллара, говорит Кравченко.

"На вечерней сессии ожидается стабильная динамика на валютном рынке: негативная повестка дня, протоколы ФРС — всё это заложено в котировки", — прогнозирует аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По факту вступления в силу первого раунда санкций США против России по-прежнему возможен отскок курса доллара в диапазон 66-67 рублей за доллар, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.