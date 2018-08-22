МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Сбербанк до конца текущего года полностью откажется от банковских карт с овердрафтом, причиной закрытия продукта является его низкая востребованность, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Ранее в среду часть клиентов Сбербанка, являющихся держателями овердрафтовых карт, сообщила о получении смс-сообщений о том, что банк прекращает действие овердрафта по дебетовым картам.

"Причиной закрытия продукта является его низкая востребованность. Сегодня для предоставления клиентам постоянного доступа к кредитным средствам в продуктовой линейке Сбербанка существуют традиционные кредитные карты со льготным периодом до 50 дней и более удобной схемой погашения задолженности", — отметили в Сбербанке.

В банке пояснили, что еще в 2014 году было принято решение о поэтапном сокращении выдачи карт с овердрафтом. "Этот процесс должен завершиться до конца 2018 года", — указали в Сбербанке.