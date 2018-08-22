МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Американский кабельный оператор Comcast Corp. продлил срок предложения по покупке Sky, сообщается в пресс-релизе компании.

Изначально акционеры Sky должны были принять решение до 22 августа. Теперь срок предложения продлен до 12 сентября 2018 года.

Comcast 19 июля опубликовал объявление, содержащее условия увеличения предлагаемых денежных средств для покупки акционерного капитала Sky до 14,75 фунта за акцию. Таким образом, эта британская компания была оценена в 26 миллиардов фунтов стерлингов (34 миллиарда долларов).

Comcast проявил интерес к покупке Sky в феврале. До этого, в декабре 2016 года, медиамагнат Руперт Мердок, уже владеющий 39% акций Sky, подал заявку на покупку остальных 61%.

Ранее Comcast была готова заплатить 12,5 фунта за одну акцию Sky. 11 июля кабельного оператора обошла Fox, предложив 14 фунтов за бумагу Sky и оценив медиакомпанию в 24,5 миллиарда фунтов (32,5 миллиарда долларов). Comcast уже получил разрешение на покупку Sky от регуляторов в ЕС, Австрии, Германии и Италии, отмечается в релизе.