МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Цифровизация, которая проникла практически во все сферы нашей жизни, является одним из глобальных трендов развития современного российского рынка, и, несмотря на то, что страхование является одной из отстающих отраслей по части цифровых технологий, оно тоже активно развивается в этом направлении, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты страховых компаний.

"В настоящее время цифровизация является одним из ключевых трендов развития ИТ-отрасли, и страховой рынок также активно развивается в этом направлении", — заявил директор департамента информационных технологий СК "Согласие" Сергей Ковалев.

"На страховом рынке бум цифровизации… Рынок цифровизируется семимильными шагами", — добавила заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию "АльфаСтрахования" Татьяна Крылов-Пучкова.

Вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПАО СК "Росгосстрах" Павел Бутенко отметил, что на страховом рынке долгое время использовались устаревшие IT-технологии. Однако сейчас, по его словам, рынок страхования "ожил" и стремится наверстать упущенное, используя в своем развитии технологии как выдержавшие проверку временем, так и принципиально новые, что может позволить совершить отрасли качественный скачок в развитии.

"С точки зрения внедрения и применения новых технологий страховой рынок во многом ориентируется на банковский сектор, который значительно опережает другие отрасли в развитии IT-технологий", — уточнила руководитель департамента дистанционного сервиса ВСК Ольга Сорокина.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Эксперты назвали развитие онлайн-страхования и мобильные приложения наиболее заметными и важными направлениями цифровизации страховой отрасли.

Так, по словам Крылов-Пучковой, в "АльфаСтраховании" уже 68% клиентов покупают полисы онлайн и более трех миллионов пользуются мобильным приложением или личным кабинетом, это еще порядка 30%.

"Электронные полисы ОСАГО, покупка туристических страховок и полисов страхования квартир через сайт без визита в офис страховой компании уже перестают быть диковинкой. Клиенты медленно, но верно отказываются от бумажных договоров страхования и оплаты через кассу в пользу цифровых копий и онлайн-оплату банковскими картами", — сказал начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга дирекции развития страхования СК "МАКС" Евгений Попков.

А мобильные приложения, по его словам, открывают новые возможности по урегулированию убытков, позволяя с помощью смартфона подать заявление о страховом событии и загрузить в базу данных страховщика копии необходимых документов.

"Сегодня у клиентов появляются новые возможности, которых раньше в принципе не было. Например, удаленный осмотр по каско, удаленный осмотр по страхованию имущества физлиц – домов, квартир. … Сейчас ряд страховщиков запустили такой продукт, как удаленное регулирование, когда клиент может, не посещая офис страховой компании, провести урегулирование", — добавил вице-президент по информационным технологиям компании "Ингосстрах" Алексей Клепиков.

Эксперт также напомнил о базе АИС ОСАГО (единая база автомобилей, застрахованных по ОСАГО), оператором которой является Российский союз автостраховщиков (РСА), и о мобильном приложении РСА, которое позволяет заявлять о страховых случаях ("ДТП.Европротокол" — ред.).

РСА сообщил в августе о разработке нового многофункционального мобильного приложения для автовладельцев, которое поможет им в ускорении и упрощении оформления аварий.

"Помимо традиционных решений, сейчас наблюдается повышенный интерес к технологии блокчейн, которая уже имеет ряд примеров использования на международном рынке страхования, но пока слабо представлена в России", — отметил Ковалев.

ОБОЮДНАЯ ПОЛЬЗА

Эксперты рассказали, что цифровые технологии несут обоюдную пользу, как для страховщиков, так и для их клиентов.

"Страхователи экономят время и нервы, покупая полисы из дома, а не в офисах продаж. Страховщики получают возможность снижать затраты на привлечение клиентов. Гипотетически, уровень технологий уже сейчас позволяет вести деятельность вообще без физических офисов и представительств", — пояснил Попков.

"Экономия времени и ресурсов позволяет компаниям ускорить завоевание рынка, причем преимущество здесь будут иметь страховщики, первыми адаптировавшие свои IT-платформы к новым условиям и инвестировавшие в наращивание диджитал-экспертизы в компании", — продолжил Бутенко.

Кроме этого, по словам Попкова, работа через "цифру" позволяет компаниям интегрировать в процедуру расчета и оформления любое количество автоматических проверок на предмет потенциального мошенничества.

В СОСТОЯНИИ НЕГОТОВНОСТИ

Вместе с тем, отдельные участники рынка считают, что большинство клиентов страховых компаний пока не готовы к цифровизации этой отрасли, им трудно перестроиться с классической схемы взаимодействия на цифровую.

"Страхование — бизнес, в котором очень много живого общения. Страховые клиенты не такие, как клиенты банков или сферы телекома…. В страховании клиенты взрослее, как правило, это люди среднего и старшего возраста, состоявшиеся в профессии, владеющие имуществом. Им хочется живого общения", — пояснил Клепиков.

По его словам, доля клиентов страховых компаний, которые предпочитают цифровое общение живому, пока не дотягивает и до половины.

Клепиков отметил, что средний возраст клиента банков или сферы телекома намного меньше, чем клиента страховых компаний, и что проникновение молодежи в страховании пока невелико.

"Молодежь более склонна к каким-то экспериментам, новым каналам, новому общению (например, общение в чате банка)… Обратите внимание, что даже школьники сейчас все с мобильными телефонами, банковскими карточками. Банкам и телекомам проще", — заключил он.