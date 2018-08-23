МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг демонстрирует положительную динамику по отношению к большинству мировых валют после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором инвесторы увидели сигнал к скорому повышению ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск курс евро к доллару опускался до 1,1555 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,91 иены за доллар со 110,56 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 95,41 пункта.

В центре внимания инвесторов оказался протокол последней встречи ФРС, состоявшейся 31 июля — 1 августа, на котором регулятор обозначил вероятность скорого повышения ставки в зависимости от экономических данных. ФРС по итогам данного заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,75-2% годовых. В 2018 году регулятор поднял ставку два раза — в марте и июне.

При этом ФРС указала на то, что текущие торговые разногласия и предлагаемые торговые меры являются важным источником неопределенности и рисков. "Похоже, Федрезерв всерьез обеспокоен торговыми проблемами. Если опасения материализуются, то ожидания рынка относительно повышения ставки могут меняться в зависимости от исхода переговоров КНР и США", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays в Токио Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).

Участники рынка продолжают ожидать результатов торговых переговоров США и Китая, которые проходят в Вашингтоне 22-23 августа. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан во вторник заявил, что надеется на позитивные результаты встречи. При этом президент США Дональд Трамп, напротив, говорил, что не ожидает многого от этих переговоров. Китай и США с февраля провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, однако они не принесли ощутимых результатов.