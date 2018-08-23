МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Золото в четверг перешло к снижению в цене после того, как Федеральная резервная системы (ФРС) США дала сигнал к повышению процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,6 доллара, или 0,38%, до 1198,7 доллара за тройскую унцию. При этом накануне золото поднималось в цене выше отметки в 1,2 тысячи доллара — впервые с 10 августа. Цена сентябрьского фьючерса на серебро снижалась в четверг на 0,88%, до 14,62 доллара за унцию.

Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 31 июля — 1 августа заключили, что в зависимости от экономических данных вероятно скорое повышение ставки. Многие участники заседания согласились с тем, что если поступающие данные продолжат поддерживать их текущий экономических прогноз, то, вероятно, вскоре будет целесообразно принять еще один шаг к уходу от политики стимулирования, следует из текста протокола регулятора.

Рост процентных ставок приводит к росту альтернативных издержек для держателей не доходных или низкодоходных активов, как металлы, и напротив — к удорожанию стоимости доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 95,43 пункта.